Polizei Braunschweig

POL-BS: Computerzubehör aus Keller entwendet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Östliches Ringgebiet,

27.01.2022

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses wurde Computerzubehör entwendet.

Am Donnerstagmorgen bemerkte ein 24-jähriger Braunschweiger, dass in seinen Kellerraum eingebrochen wurde. Er informierte die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Kellertür aufgebrochen wurde. Es wurden Spuren gesichert und der Tatort aufgenommen. Weitere Keller des Mehrfamilienhauses waren nicht betroffen. Der Braunschweiger hatte in seinem Keller einen Computer betrieben. Dieser Computer, diverses Zubehör und die komplette Verkabelung wurden entwendet.

Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell