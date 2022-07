Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Geld geraubt

Am Donnerstag erbeuteten zwei unbekannte Männer Bargeld in Ulm.

Kurz vor 23 Uhr befand sich der 33-Jährige in der Bahnhofstraße. Dort wurde er wohl von zwei Unbekannten angesprochen. Die forderten die Herausgabe von Bargeld und Handy. Nachdem der 33-Jährige dies verweigerte, kam es zu einem Gerangel. Dabei hatte einer Täter einen scharfen Gegenstand, mutmaßlich ein Messer, bei sich und verletzte den 33-Jährigen leicht. Einem der Täter gelang es dem 33-Jährigen die Geldbörse aus der Hosentasche zu nehmen. Darauf entnahm er Bargeld und die beiden Täter flüchteten in Richtung Parkhaus Deutschhaus. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach den Unbekannten. Die blieben verschwunden. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) sucht nach den Tätern. Die sollen etwa 175 bis 180cm groß und 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Vom Erscheinungsbild her stammten sie aus dem mittleren Osten. Ein Täter war schwarz mit einem Langarmshirt bekleidet und hatte einen Vollbart. Der zweite Täter trug ein grünes T-Shirt, eine Tarnfleckhose und hatte einen 3-Tage-Bart.

