Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher dringen in Keller ein

Zwischen Montag und Mittwoch machten Unbekannte in Ulm Beute.

Ulm (ots)

Die Täter hebelten zwei Türen in der Straße Im Grund auf. So gelangten sie in die Keller der Anwohner des Mehrfamilienhauses. Auf ihrer Suche nach Brauchbarem fanden sie Werkzeuge und machten diese zu ihrer Beute. Dann flüchteten sie. Die Polizei Wiblingen nahm die Ermittlungen auf und sucht nun die Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter 0731/1880 zu melden.

"Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 1275813

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

