POL-UL: (GP) Gammelshausen - Unfall nach medizinischem Notfall

In den Gegenverkehr geriet am Donnerstag in Gammelshausen ein Autofahrer.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr fuhr der 60-Jährige in der Dürnauer Straße. Nach dem Kreisverkehr verlor sein Auto an Geschwindigkeit und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte der BMW gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes. Der 60-Jährige war ohne Bewusstsein. Ersthelfer bargen ihn aus seinem Auto und führten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen durch. Laut Zeugen war der 60-Jährige wohl schon vor dem Unfall bewusstlos. Ein akut aufgetretener medizinischer Notfall dürfte verantwortlich gewesen sein. Er kam in ein Krankenhaus. Der 52-jährige Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.

