Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu schnell auf dem Rad

Nicht mehr kontrollieren konnte ein 33-Jähriger sein E-Bike am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 21.15 Uhr fuhr der 33-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Parkplatz einer Schule im Egginger Weg. Dabei fuhr er wohl in einer Kurve zu schnell und verlor die Kontrolle über sein Rad. In weiterer Folge kollidierte er mit einem hohen Bordstein und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Am Rad entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

