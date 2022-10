PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrradunfall +++ Unfall mit Personenschaden +++ Verkehrsunfallflucht mit alkoholisierter Geschädigter+++

Alleinunfall mit Fahrrad in Hünfelden/Nauheim

Am Samstag, den 01.10.2022 befuhr ein 41-jähriger Mann aus Niederbrechen gegen 22:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Oranienstraße in Hünfelden/Nauheim. Er verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad und stieß gegen einen abgestellten PKW. Dort entstand ein Schaden von etwa 850EUR. Der alkoholisierte Fahrradfahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Unfall mit Personenschaden

Tatort: 35789 Weilmünster-Dietenhausen, B456 Tatzeit: Samstag, 01.10.2022, 14:18 Uhr

Sachverhalt:

Die 36-jährige Fahrerin eines Nissan Primera befuhr die B456 aus Grävenwiesbach kommend in Richtung Weilburg. In Höhe der Ortschaft Weilmünster-Dietenhausen kam sie aus unbekannten Gründen zunächst rechts von der Fahrbahn ab und geriet so ins Schleudern. Das Fahrzeug kam schließlich im linken Straßengraben zum Stillstand. Durch den ausgelösten Airbag zog sich die Fahrerin Verletzungen an der Hand zu. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Verkehrsunfallflucht mit alkoholisierter Geschädigter Tatort: 35789 Weilmünster- Essershausen, L3025 Tatzeit: Samstag, 01.10.2022, 15:30 Uhr

Sachverhalt:

Die 19-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr die L 3025 aus Weilmünster- Ernsthausen kommend in Richtung Essershausen. Nach ihren Angaben kam ihr im Ausgang einer Linkskurve ein schwarzer Kombi auf ihrer Fahrspur entgegen. Es gelang ihr durch ein Fahrmanöver den Zusammenstoß zu vermeiden. Allerdings geriet sie hierbei in den Straßengraben und überschlug sich. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000 EUR. Der schwarze Kombi entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Streife festgestellt, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter Alkoholeinfluss steht. Die Dame wurde auf die Polizeistation verbracht. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung durchgeführt

