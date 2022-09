PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Großübung von Polizei und Justiz in Limburg - Pressesprecher vor Ort+++

1. Großübung von Polizei und Justiz in Limburg, Limburg, Ste.-Foy-Straße, Donnerstag, 29.09.2022, ab 18:00 Uhr

(wie) Am heutigen Donnerstag, 29. September 2022, findet in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Limburg eine gemeinsame Übung von Polizei und Justiz statt.

Die Übung begann kurz vor 18 Uhr und dauert bis in die frühen Abendstunden hinein an. Aufgrund der anfahrenden Einsatzkräfte und der übungsmäßig getroffenen Maßnahmen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet von Limburg kommen. Die Walderdorffstraße, in der der Haupteingang der Justizvollzugsanstalt liegt, wird während der Übung möglicherweise komplett für den Verkehr gesperrt werden. Auch die Ste.-Foy-Straße und die Josef-Ludwig-Straße können im Bereich der JVA zwischenzeitlich nicht passierbar sein.

Die turnusmäßigen gemeinsamen Übungen dienen der Überprüfung der Kommunikationswege und der Erhaltung der optimalen Zusammenarbeit von Polizei und Justiz.

Einsatzkräfte in Uniform und Zivil werden im Einsatz sein. Auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei werden an der Übung teilnehmen.

Die Polizei bittet um Verständnis, dass aus taktischen Gesichtspunkten keine weiteren Angaben zur Übung möglich sind.

Interessierte Pressevertreter können sich an Polizeihauptkommissar Christian Wiepen wenden, der als Pressesprecher gegenüber der Straßenecke Ste.-Foy-Straße / Ecke Walderdorffstraße für Fragen zur Verfügung steht und unter der Rufnummer 0611/345-1044 zu erreichen ist.

