Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Motorradunfall im Lahn Dill Kreis

Gießen (ots)

Greifenstein: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Freitag Nachmittag auf der Landstraße 3046 zwischen den Ortschaften Beilstein und Mengerskirchen. Ein 85-Jähriger aus Limburg war gegen 15:50 Uhr mit seinem Pkw von Beilstein in Richtung Mengerskirchen unterwegs. An der Kreuzung zur Landstraße 3044 im Bereich der Ortschaft Odersberg wollte der Pkw-Fahrer nach links in Richtung Löhnberg abbiegen. Hier übersah er den entgegenkommenden 58-Jährigen aus Brechen, der mit seinem Motorrad in Richtung Beilstein geradeaus fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nächstgelegenes Krankenhaus geflogen. Hier erlag der Motorradfahrer jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Neben der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Sollten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizeistation in Herborn (Tel. 02772-47050) zu melden. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell