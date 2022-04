Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am 18.04.2022 um 01:46 Uhr wurde durch eine Polizeistreife am Wedebrunnen in Pirmasens ein beschädigtes Verkehrsschild festgestellt, an welchem ein abgebrochenes Kennzeichen lag. Mittels Zeugenhinweisen und polizeilichen Recherchen konnte der verunfallte PKW schließlich in der Winzler Straße in Pirmasens am Fahrbahnrand festgestellt werden. Die Halterin des verunfallten PKWs konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie gab zu mit dem PKW gefahren zu sein und schließlich auch einen Unfall verursacht zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Zudem stand die 33-Jährige Fahrerin offensichtlich unter Drogeneinfluss. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. |pips

