Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am Sonntag den 17.04.2022 um kurz vor 15 Uhr kam es auf der L482, Bärenhalde, Pirmasens in Richtung Rodalben zu einem Verkehrsunfall. Bei diesem verlor der 18-jährige PKW-Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrspur. Beim Versuch gegenzulenken prallte er nach rechts in die Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss (0,47 Promille) stand. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

