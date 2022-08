Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Am 21.08.2022 kam es gegen 09.00 Uhr in 35625 Hüttenberg, Ortsteil Hochelheim, Paul-Schneider-Straße zu einem schweren Unfall. Ein 85-jähriger Hochelheimer stürzte mit seinem Pedelec und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar (06441/981-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell