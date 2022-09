PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Auto gestohlen und wiedergefunden+++Gartenmöbel gestohlen+++Auto überschlägt sich bei Weilburg+++Betrunken und ohne Führerschein gegen Betonpfeiler gefahren+++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Auto gestohlen und wiedergefunden,

Runkel-Wirbelau, Backhausstraße, Dienstag, 27.09.2022, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 28.09.2022, 05:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Wirbelau ein Auto gestohlen, es konnte noch am Morgen wieder aufgefunden werden. Ein 18-Jähriger hatte einen grauen Skoda Fabia in der Backhausstraße abgestellt, diesen aber nicht verschlossen. Als er am Mittwochmorgen zu dem Abstellort kam, musste er feststellen, dass der PKW nicht mehr dort stand. Vermutlich hatte er die Fahrzeugschlüssel stecken lassen. Zusammen mit der Polizei wurde die Umgebung nach dem Skoda abgesucht. Dieser konnte schließlich, mit anderen Kennzeichen am Fahrzeug, aufgefunden und sichergestellt werden. Hinweise zu dem Fahrer oder Dieb des Skoda Fabia in Wirbelau erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Gartenmöbel gestohlen,

Löhnberg-Obershausen, Hauptstraße, Dienstag, 27.09.2022, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 28.09.2022, 06:00 Uhr

(wie) In Obershausen haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Gartenmöbel von einem Grundstück gestohlen. Ein 74-Jähriger rief am Mittwochmorgen die Polizei in die Hauptstraße, da die Gartenmöbel aus seinem Garten verschwunden waren. Unbekannte Diebe hatten offensichtlich das Grundstück betreten und die Möbel abtransportiert. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06471/9386-0 um Hinweise.

3. Auto überschlägt sich bei Weilburg,

Weilburg, Landesstraße 3020, Dienstag, 27.09.2022, 23:55 Uhr

(wie) Bei einem Unfall bei Weilburg in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Mann verletzt, als sich sein Auto überschlug. Der 20-Jährige war mit einem Mitsubishi auf der L 3020 von Weilburg in Richtung Löhnberg unterwegs. Wahrscheinlich kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Fahrbahnbegrenzung. Hierdurch verlor der 20-Jährige die Kontrolle über das Auto und schleuderte gegen die rechte Fahrbahnbegrenzung. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und überschlug sich. Der Mitsubishi kam auf dem Dach liegend schließlich zum Stillstand. Der verletzte Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für circa eine Stunde gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 7.000 EUR geschätzt.

4. Betrunken und ohne Führerschein gegen Betonpfeiler gefahren, Limburg, Schleusenweg, Dienstag, 27.09.2022, 22:15 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend ist ein Mann betrunken und ohne Führerschein gegen einen Betonpfeiler in Limburg gefahren. Der 55-Jährige war mit einem VW auf dem Schleusenweg in Richtung Dietkirchen unterwegs. Vom Mobiltelefon abgelenkt fuhr er gegen einen Betonpfeiler und einen Begrenzungsstein. Das Auto war dadurch so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der 55-Jährige verließ unerlaubt die Unfallstelle und ließ einen anderen sich um die Abschleppung kümmern. Die Polizei ermittelte bei der Unfallaufnahme den VW Fahrer und nahm ihn an seiner Wohnanschrift fest. Er war deutlich betrunken und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von über ein Promille. Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt durfte der Mann wieder nach Hause. Der Sachschaden wird auf über 6.000 EUR geschätzt.

