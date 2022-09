PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In Firmengebäude eingebrochen +++ Einbruch in Hofladen und Keller +++ Einbruchsversuch über Supermarktdach

Limburg (ots)

1. In Firmengebäude eingebrochen,

Merenberg, Industriestraße, 24.09.2022, 15.00 Uhr bis 25.09.2022, 09.00 Uhr

(pa)Am Wochenende sind Einbrecher im Gewerbegebiet von Merenberg in das Gebäude einer dort ansässigen Firma eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in der Industriestraße. Unbekannte verschafften sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zu den Büroräumlichkeiten des betroffenen Unternehmens. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Einbruch in Hofladen und Keller,

Beselich, Obertiefenbach, Steinkauter Weg, 25.09.2022, 17.45 Uhr bis 26.09.2022, 07.30 Uhr

(pa)In Beselich Obertiefenbach waren von Samstag auf Montag Einbrecher am Werk. Zwischen dem späten Sonntagnachmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte die Tür eines im Steinkauter Weg befindlichen Hofladens auf, um diesen anschließend nach Wertsachen zu durchwühlen. Nachdem die Täter dort nicht fündig wurden, öffneten sie gewaltsam die Tür zum Keller des Gebäudes. Aus diesem entwendeten sie diverse Gartengeräte, Werkzeuge und Transportkisten. Zudem stahlen die Diebe einen E-Scooter. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06431) 9140 - 0 mit der Kriminalpolizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

3. Einbruchsversuch über Supermarktdach, Dornburg, Frickhofen, Limburger Straße, 23.09.2022, 21.15 Uhr bis 24.09.2022, 05.30 Uhr

(pa)Am Wochenende haben Unbekannte in Dornburg Frickhofen versucht, in einen Supermarkt einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen in der Limburger Straße. Die Täter stiegen auf das Dach eines dortigen Einkaufsmarktes und unternahmen den Versuch, sich von dort aus gewaltsam Zugang zum Getränkelager des Marktes zu verschaffen. Dies blieb zwar ohne Erfolg, jedoch hinterließen die Kriminellen einen Schaden von schätzungsweise 4.000 Euro. Die Limburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

