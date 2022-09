POL-LM: +++Körperverletzung in Hadamar und Stress bei der Anzeigenaufnahme+++

Limburg (ots) - Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Einbruch in Vereinsheim, Hünfelden-Neesbach, Langgasse, Dienstag, 20.09.2022, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 21.09.2022, 13:00 Uhr (wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Neesbach in ein Vereinsheim eingebrochen. Die Polizei ...

mehr