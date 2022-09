PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Unfallflucht+++Schlägerei+++Pkw- und Rollerdiebstahl+++Räuberische Erpressung+++

Limburg (ots)

1. Schlägerei am Bahnhof

Limburg, Bahnhofsplatz, Samstag, 24.09.22, 23:00 Uhr

Vermutlich gerieten zwei größere Personengruppen auf dem Bahnhofsplatz in Streit. Im Anschluss entwickelte sich eine körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein Geschädigter zu Boden ging. Im Anschluss wurde er von mehreren Personen geschlagen und getreten. Bei Eintreffen der Polizei konnten am Tatort keine Personen mehr festgestellt werden. Im Nachgang wurde in der Dr.-Wolff-Straße eine verletzte Person angetroffen. Bei ihr handelte es sich um den 25-jährigen Geschädigten der Schlägerei. Er musste im Krankenhaus medizinisch versorgen werden. Die Täter entkamen unerkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Pkw Ford Mustang, gold-gelb gestohlen Limburg, Westerwaldstraße 111, Parkplatz beim Kaufland, Samstag, 24.09.22, 18:30 Uhr - 19:08 Uhr

Die Geschädigte aus dem Raum Reiskirchen parkte das Mietfahrzeug Ford Mustang, gold-gelb mit dem amtlichen Kennzeichen ME-SP 19 auf dem Parkplatz seitlich des Kaufland, vor der Zulassungsstelle Limburg. Anschließend ging sie einkaufen. An der Kasse bemerkte sie, dass sie wohl ihre Handtasche auf dem Autodach hatte stehen lassen. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass der Ford Mustang entwendet wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Erst geschlagen, dann Kopfhörer und Bargeld weggenommen Limburg, Bahnhof, Unterführung, Samstag, 24.09.22, 15:44 Uhr

Der 14-jährige Geschädigte ging mit einer Freundin zur Unterführung am Bahnhof. Dort wurde er aus einer Gruppe von fünf bis neun Jugendlichen angesprochen. Die Jugendlichen versuchten ihn zu provozieren. Als der Geschädigte darauf nicht reagierte wurde er gestoßen und bekam einem Schlag in den Nacken. Dann wurde er festgehalten. Im Anschluss wurde seine Tasche durchsucht und ein Kopfhörer und ca. 15,-EUR Bargeld entwendet. Täter 1: 14-15 Jahre, schlank, 170 cm, braunes gelocktes Haar, blaues T-Shirt Täter 2: 14-15 Jahre, schlank, 170 cm, schwarzes kurze Haare, T-Shirt, lange Hose, weißer Verband am rechten Arm Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfallflucht

Mengerskirchen, Poststraße 1, Samstag, 24.09.2022 15:00 Uhr - 16:30 Uhr

Der 42-jährige Fahrer eines grauen Mercedes CLA parkte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Poststraße 1 in Mengerskirchen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß bei einem Parkmanöver gegen den geparkten PKW des Geschädigten. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 93860 in Verbindung zu setzen.

5. Diebstahl von Motorroller

Weilmünster, Breslauer Straße, Samstag, 24.09.2022, 22:00 Uhr - Sonntag, 25.09.2022 06:00 Uhr

Der 68-jähriger Halter eines Leichtkraftrades parkte sein Fahrzeug in der Einfahrt seiner Wohnanschrift in der Breslauer Straße in Weilmünster. Trotz des Lenkradschlosses wurde der Motorroller durch einen unbekannten Täter entwendet. Bei dem Roller handelt es sich um einen weißen Generic T48 Soho mit 125ccm. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 93860 in Verbindung zu setzen.

6. Diebstahl aus Pkw

Hünfelden-Heringen, Friedhofstraße, Samstag, 24.09.22, 11:00 Uhr - 14:00 Uhr

Die 59-jährige Geschädigte legte ihre Geldbörse im Fußraum des Beifahrersitzes ihres Pkws ab. Sie ging, ohne ihren Pkw zu verschließen, auf den Friedhof. Später musste sie feststellen, dass die Geldbörse gestohlen wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Körperverletzung

Selters-Eisenbach, Peterstraße 8, Samstag, 24.09.22, 00:30 Uhr

Der unbekannte Beschuldigte urinierte zunächst gegen eine Hauswand. Als der Geschädigte ihn daraufhin anspricht, schlägt der Beschuldigte unvermittelt auf den Geschädigten ein, sodass dieser nicht unerheblich verletzt wird. Anschließend entfernt sich der Beschuldigte in unbenannte Richtung. Täterbeschreibung: männlich, ca. 180 cm groß, 20 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, kein Akzent Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

