POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen Kindergarten-Rohbau an

Bünde (ots) - (jd) Gestern (30.5.) stellte ein 29-jähriger Bünder gegen 8.00 Uhr fest, dass sein Sattelauflieger entwendet wurde. Den Drei-Achs-Kühlauflieger der Marke Krone im Wert von rund 100.000 Euro hatte er vergangene Woche nahe eines Wendehammers in einer Parkbucht an der Junkersstraße abgestellt. Der Auflieger war mit zwanzig H1-Paletten beladen. Der Bünder hatte letztmalig am Sonntag, gegen 16.00 Uhr nach ...

