Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sattelauflieger entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Gestern (30.5.) stellte ein 29-jähriger Bünder gegen 8.00 Uhr fest, dass sein Sattelauflieger entwendet wurde. Den Drei-Achs-Kühlauflieger der Marke Krone im Wert von rund 100.000 Euro hatte er vergangene Woche nahe eines Wendehammers in einer Parkbucht an der Junkersstraße abgestellt. Der Auflieger war mit zwanzig H1-Paletten beladen. Der Bünder hatte letztmalig am Sonntag, gegen 16.00 Uhr nach dem Rechten gesehen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Verbleib des weißen Aufliegers mit dem Kennzeichen EL-H 2204 machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

