PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++E-Scooter gestohlen+++Am ICE-Bahnhof angegriffen+++Keller aufgebrochen+++Drei Schwerverletzte bei Unfall in der Nähe von Villmar+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. E-Scooter gestohlen,

Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 26.09.2022, 17:30 Uhr bis 17:45 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag wurde in Limburg ein E-Scooter vor einem Supermarkt gestohlen. Ein 47-Jähriger hatte gegen 17:30 Uhr einen schwarzen Elektroroller der Marke "Mi" in der Westerwaldstraße vor einem Discountmarkt abgestellt und angeschlossen. Als er circa eine Viertelstunde später wieder zum Abstellort zurückkehrte, war der E-Scooter verschwunden. Das genutzte Schloss war ebenfalls nicht mehr auffindbar. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 084-HNI angebracht. Der Wert des Diebesgutes wird auf 500 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

2. Am ICE-Bahnhof angegriffen,

Limburg, Londoner Straße, Montag, 26.09.2022, 13:00 Uhr

(wie) Am Montagmittag wurde am ICE-Bahnhof Limburg ein Mann von einem Unbekannten verfolgt und angegriffen. Ein 53-Jähriger war gegen 13:00 Uhr zu Fuß in der Londoner Straße vor dem Bahnhofsgebäude unterwegs. Hierbei wurde er von einem unbekannten Täter verfolgt und angesprochen. Der Mann soll den 53-Jährigen auch in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gebracht haben. Nachdem der 53-Jährige sich in einen Bus retten konnte, ließ der Täter von ihm ab. Der Angreifer wurde als 20 bis 25 Jahre alt, circa 180 cm groß und kräftig gebaut beschrieben. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Die Bundespolizei bittet unter der Rufnummer 069/130145-1103 um Hinweise.

3. Keller aufgebrochen,

Weilburg, Am Kirmesplatz, Sonntag, 25.09.2022, 15:00 Uhr bis Dienstag, 27.09.2022, 07:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen wurde in Weilburg ein Keller aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Bisher unbekannte Täter gelangten in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Kirmesplatz". Sie begaben sich in den Kellerbereich und brachen dort das Vorhängeschloss an einem Verschlag auf. Die Aufbrecher durchwühlten den Kellerverschlag und entwendeten einen Drucker und eine Überwachungskamera. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und erbittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 Hinweise.

4. Drei Schwerverletzte bei Unfall in der Nähe von Villmar, Villmar, Landesstraße 3063, Montag, 26.09.2022, 13:00 Uhr

(wie) Am Montagmittag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der L 3063 bei Villmar drei Personen schwer verletzt. Ein 43-Jähriger befuhr mit einem Skoda die L 3063 von Langhecke in Richtung Laubuseschbach. An der Einmündung der L 3021 aus Blessenbach kommend, fuhr ein 23-Jähriger mit einem Smart auf die vorfahrtsberechtigte Fahrbahn der L 3063 und übersah dabei den von rechts kommenden Skoda. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge auf das angrenzende Feld geschleudert wurden. Beide Fahrer sowie ein 20-Jähriger Mitfahrer im Smart wurden bei der Kollision schwer verletzt. Zwei Notärzte und drei Rettungswagen betreuten die Verletzten, bevor sie in Krankenhäuser gebracht wurden. Die PKW mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf über 30.000 EUR geschätzt.

5. Radfahrer beschädigt Auto und fährt weg, Hadamar, Gymnasiumstraße, Donnerstag, 22.09.2022, 18:15 Uhr

(wie) Bereits am letzten Donnerstag kam es in Hadamar zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto, wonach der junge Radfahrer verschwand. Ein 25-Jähriger wollte gegen 18:15 Uhr in der Gymnasiumstraße vom Parkplatz einer Bank auf die Straße fahren. Hierzu hielt er zunächst an, um den Personenverkehr auf dem Gehweg einsehen zu können. Ein bisher unbekanntes Kind auf einem Fahrrad kam von der Borngasse her angefahren und streifte den stehenden BMW. Nach einem kurzen Gespräch setzte sich der Junge wieder auf sein Rad und fuhr wieder in Richtung Borngasse davon. Der junge Radfahrer wird als circa neun Jahre alt, ungefähr 150 cm groß und leicht korpulent beschrieben. Er soll braune Haare haben. Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell