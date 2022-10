Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kellereinbrüche im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei Kellereinbrüche im Karlsruher Stadtgebiet wurden in den vergangenen Tagen bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Diebe hatten es dabei auf Fahrräder und Elektrowerkzeug abgesehen.

Im ersten Fall brachen die unbekannten Täter zwischen Sonntag und Dienstag in mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in der Donaustraße ein und stahlen dort diverse Gegenstände. In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen ebenfalls bislang Unbekannte in einen Gemeinschaftsfahrradkeller in der Baumeisterstraße ein. Dort brachen sie mehrere Fahrradschlösser auf und stahlen drei Fahrräder.

Die weiteren Ermittlungen haben die Polizeiposten Südstadt und Rüppurr übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Kai Lampe, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell