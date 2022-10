Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Unbedachtes Hantieren mit einer Spielzeugwaffe führte zu Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots)

Eine Passantin konnte am späten Nachmittag beobachten, wie zwei Jugendliche am Ettlinger-Tor-Platz mit einer Schusswaffe hantierten. Eine der beiden Personen steckte die Waffe in die Jackentasche und beide betraten ein Tabakwarengeschäft im ECE-Center. Nach kurzer Verweilzeit verließen sie das Einkaufscenter und liefen auf der Kaiserstraße in Richtung Europaplatz. Die beiden Jungen konnten lokalisiert und schließlich im Bereich der Erbprinzenstraße durch Polizeikräfte festgenommen werden. Es handelte sich um zwei 14- und 15 Jahre alte Jungen. Der 15-jährige hatte im Hosenbund eine Spielzeugwaffe, die so verändert wurde, dass sie als Spielzeugwaffe nicht mehr erkennbar war. Nach eindringlich geführten Gesprächen wurden die beiden Jungen an die verständigten Eltern übergeben.

Ralf Schmidt, Führungs- und Lagezentrum

