POL-KA: (KA) Bruchsal - Überfall auf Hotel - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Am Donnerstagmittag kontrollierten Polizeibeamte mehrere Ladengeschäfte in der Karlsruher Innenstadt, die im Verdacht standen, verbotswidrig Cannabisprodukte zu verkaufen. Nachdem sich in der jüngeren Vergangenheit bei der Kriminalpolizei Karlsruhe die ...

mehr