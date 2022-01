Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

In der Zeit von Samstag, 22. Januar 2022, 18:00 Uhr bis Sonntag, 23. Januar 2022, 12:30 Uhr kam es in Wittlich in der Himmeroder Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem unbekannten Verursacher. Dieser kam aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des dortigen Lieser-Brückenbaus nach rechts von der Fahrbahn auf einen angrenzenden Bürgersteig ab. Im Anschluss touchierte er mit der rechten Fahrzeugseite ein dortiges Schutzgeländer, welches hierbei erheblich beschädigt wurde. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der am Unfallort zurückgebliebenen Fahrzeugteile ist von einem schwarzen BMW der 3er oder 5er Reihe als Verursacherfahrzeug auszugehen. Hinweise erbittet die Polizei Wittlich unter Tel.: 06571/926-0

