POL-KA: (KA)Eggenstein-Leopoldshafen - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfälle - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Am Montagabend überfiel ein bislang unbekannter Mann unter Vorhalt einer Waffe ein Hotel in Bruchsal und erbeutete einen vierstelligen Geldbetrag. Im Anschluss floh er und konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei bislang nicht festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Täter gegen 21.00 Uhr ein Hotel im Industriegebiet Am Mantel und gab an der Rezeption ...

