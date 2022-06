Moers (ots) - Das dürfte der Albtraum eines jeden sein: Man sitzt nachts noch auf der Couch und plötzlich sieht man, wie eine Hand durch das auf Kipp stehende Fenster greift, um es zu öffnen. So ähnlich erging es am Freitag um kurz nach Mitternacht einer jungen Frau. Sie hielt sich im Wohnzimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Oestrumerstraße auf. ...

mehr