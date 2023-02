Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schockanruf mit glücklichem Ende ++ Unfallflucht in der Großen Straße - Polizei sucht Zeugen ++ Betrunkener Radfahrer ++ Falsche Spendensammler unterwegs ++

Rotenburg (ots)

Schockanruf mit glücklichem Ende

Sittensen. Um ein Haar hätte ein 84 Jahre alter Mann am Mittwoch viel Geld an skrupellose Betrüger verloren. Mittags meldeten sie sich als falsche Polizeibeamte mit einem Schockanruf bei dem Senioren. Seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Dafür drohe ihr eine Untersuchungshaft. Um dem zu entgehen, solle ihr Vater eine Kaution von 35.000 Euro hinterlegen. Über seine Bank, Verwandte und Bekannte versuchte der Mann die Summe aufzutreiben. Aufmerksame Bankangestellte und auch die Angehörigen meldeten sich bei der Polizeistation Sittensen und berichteten von dem drohenden Verlust. Als später auch der 84-Jährige bei der örtlichen Polizei anrief, klärte sich alles auf. Der Mann erstattete eine Strafanzeige und behielt sein Geld.

Unfallflucht in der Großen Straße - Polizei sucht Zeugen

Scheeßel. Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Donnerstag der letzten Woche (2. Februar) am Fahrbahnrand der Großen Straße etwa in Höhe der Einmündung zur Zevener Straße ereignet hat, suchen die Ermittler der Scheeßeler Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Ein 32-jähriger Mann hatte seinen schwarzen Audi zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr in einer Parkbucht abgestellt. In diesem Zeitraum dürfte ein anderes Fahrzeug zu nah an dem Audi vorbeigefahren und mit ihm kollidiert sein. Als der Eigentümer am späten Nachmittag zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen beträchtlichen Schaden hinten auf der Fahrerseite. Vom Verantwortlichen fehlte jede Spur. Die Polizei konnte gelbe Farbanhaftungen an der Anstoßstelle feststellen. Hinweise erbitten die Beamten unter Telefon 04263/98516-0.

Radfahrer übersehen

Scheeßel. Ein 26-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen in der Bremer Straße bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden. Eine 52 Jahre alte Autofahrerin hatte gegen 8 Uhr mit ihrem VW Golf von einem Parkplatz fahren wollen und dabei den auf dem Gehweg in Richtung Ortsmitte fahrenden Radler vermutlich übersehen. Der Mann kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen an seinem linken Bein zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

Betrunkener Radfahrer

Rotenburg. Mit mehr als 3,5 Promille ist ein 34-jähriger Mann am Mittwochmittag durch die Soltauer Straße geradelt. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei stoppte die gefährliche Fahrt und nahm ihn mit auf die Polizeiwache. Dort musste der 34-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Hansalinie A1 - Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogen

Glindbusch/A1. Ein 28-jähriger Autofahrer steht im Verdacht in der Nacht zum Dienstag ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen auf der Hansalinie A1 gewesen zu sein. Ein Streifenteam der Autobahnpolizei Sittensen war gegen 2.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Bockel auf den BMW, mit dem der Mann unterwegs war, aufmerksam geworden. Bei einer Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Glindbusch erkannten die Beamten bei dem Fahrer Anzeichen, die auf eine Beeinflussung durch Rauschgift hindeuteten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach dürfte der 28-Jährige zuvor Marihuana konsumiert haben. Außerdem konnte er keinen Nachweis einer Fahrerlaubnis erbringen. Der Mann musste eine Blutprobe und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben. Auch die 61-jährige Fahrzeughalterin wird sich für diesen Vorfall verantworten müssen. Sie hatte die Fahrt ohne Fahrerlaubnis zugelassen.

Falsche Spendensammler unterwegs

Gnarrenburg. Ein angeblicher Spendensammler hat am Mittwochnachmittag eine 83-jährige Gnarrenburgerin um fünfzig Euro erleichtert. Mit einem Klemmbrett in der Hand bat der Mann die Seniorin gegen 17 Uhr in der Filiale einer Drogeriekette an der Hindenburgstraße um Geld für die Blindenhilfe. Bereitwillig zückte die Frau das Portemonnaie und gab ihm einen Fünfzig-Euro-Schein. Als sie 30 Euro zurückhaben wollte, rannte der falsche Spendensammler mit dem Geld davon.

