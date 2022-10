Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Werkzeugkoffer aus Kofferraum gestohlen

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Donnerstag (07.10.) auf Freitag (08.10.), gegen 00:20 Uhr, wurde an der Friedrichstraße in Grevenbroich ein Diebstahl aus einem Fahrzeug beobachtet. Ein unbekannter Tatverdächtigter öffnete den Kofferraum eines Fahrzeuges, welches auf dem Parkplatz vor einer Garage stand. Der mutmaßliche Dieb entwendete einen Werkzeugkoffer. Es hielt sich ebenfalls eine zweite Person an dem Tor der Einfahrt auf. Die mutmaßlichen Tatverdächtigten gingen nach dem Diebstahl in Richtung Friedrichstraße / Stövergasse. Bei dem unbekannten Dieb soll es sich um eine männliche Person zwischen 35 und 40 Jahre handeln. Er soll einen Dreitage-Bart sowie kurze Haare tragen.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell