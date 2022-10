Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Nur auf Hinterrad gefahren - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch (26. Oktober) gegen 18 Uhr bei einem sogenannten "Wheelie" gestürzt. Laut Zeugen gab der Mann an der Kreuzung der Lehrerstraße zur Holtener Straße so viel Gas, dass er nur auf dem Hinterrad fuhr. Als er den Vorderreifen wieder absenkte, verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Rund 70 Meter rutschte die Suzuki GSX-R 1000 über die Fahr-bahn. Der verletzte 25-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach ersten Einschätzungen, könnte es beim Motorrad auf einen Totalschaden hinauslaufen.

