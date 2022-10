Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Duisburg - Folgemeldung: Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen gegen organisierte Kriminalität

Duisburg/Düsseldorf/Essen/Berlin (ots)

Im Rahmen der Durchsuchungen, die heute Vormittag (26. Oktober) unter Federführung der Staatsanwaltschaft Duisburg zeitgleich in Duisburg, Düsseldorf, Essen und Berlin erfolgten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5354108) konnten mehrere Beweismittel sichergestellt werden: Die Polizei fand Ordner mit schriftlichen Unterlagen im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall, weiterhin wurden Daten auf Laptops und Mobiltelefonen zur Auswertung gesichert. Vermögenswerte konnten sowohl als Bargeld im vierstelligen Bereich als auch in Form von Schmuck gesichert werden. Bei den Durchsuchungen kam es weder zu Festnahmen noch zu Zwischenfällen. Die Ermittlungen dauern an.

