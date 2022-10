Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Düsseldorf/Essen/Berlin: Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen gegen organisierte Kriminalität

Duisburg (ots)

Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Duisburg und dem Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität der Polizei Duisburg wurden heute in einem Ermittlungsverfahren u.a. wegen Betruges z. N. einer Versicherung (Schadenshöhe ca. 200.000 Euro) und wegen des Verdachts der Geldwäsche insgesamt sechs Gebäude in Duisburg (1x), Düsseldorf (1x), Essen (2x) und Berlin (2x) durchsucht. Darunter drei Privatwohnungen und drei Gewerbeobjekte. Neben der Duisburger Polizei und den Staatsanwaltschaften Duisburg und Düsseldorf sind an dem Einsatz auch Polizeikräfte aus Düsseldorf und Essen beteiligt sowie das LKA Berlin und das Hauptzollamt Düsseldorf. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen sechs Beschuldigte (2 Frauen, 4 Männer) im Alter von 19 Jahren bis 61 Jahren, die teilweise Clanstrukturen zugerechnet werden.

Die Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.

