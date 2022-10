POL-DU: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigem Mädchen - Polizei bittet um Mithilfe

Duisburg (ots) - Am Montagmorgen (24. Oktober, gegen 9:35 Uhr) gab es einen Unfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer an der Ecke Scharnhorststraße/Ruhrorter Straße. Der 69 Jahre alte Fahrer eines Ford fuhr beim Abbiegen nach rechts in die Ruhrorter Straße einen 72-jährigen Radfahrer an, der nach ersten Erkenntnissen auf der falschen Straßenseite unterwegs war. Der 72-Jährige stürzte und verletzte sich. Er ...

mehr