Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Unfall unter Drogeneinfluss

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer (23) hat am Dienstag (25. Oktober) gegen 7 Uhr beim Linksabbiegen von der Schauenstraße auf den Zubringer der A 40 eine entgegenkommende Opel-Fahrerin übersehen. Er stieß mit ihr zusammen. Die 27-Jährige verletzte sich und kam mit einen Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei der Überprüfung des 23 Jahre alten Unfallfahrers stieg den Be-amten Cannabis-Geruch in die Nase. Ein Drogenvortest verlief positiv, so dass dem Mann auf der Polizeiwache von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellten Einsatzkräfte sicher und schrieben eine Anzeige.

