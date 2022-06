POL-HSK: Wer kann Angaben zu den Dieben machen?

Marsberg (ots) - In der Nähe des Schützenfestes in Obermarsberg sollen am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr zwei Personen fast von einem weißen Transporter angefahren worden sein. Diese Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - ...

mehr