Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: Im Zeitraum zwischen Montag 20 Uhr und Dienstag 10 Uhr sind Unbekannte in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "An den Bleichen" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Inneren und durchsuchten den in der Garage stehenden PKW. Bei dem Versuch, eine Tür zum angrenzenden Wohnhaus aufzuhebeln, scheiterte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Winterberg. Im Zeitraum zwischen dem 26. Mai 0 Uhr und dem 28. Juni 11:45 Uhr sind Unbekannte in ein Ferienhaus in der Straße "Am Waltenberg" eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verwüsteten das Innere. Nach ersten Erkenntnissen leerten die Täter diverse Flaschen Alkohol. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Winterberg: Im Zeitraum zwischen Montag 21:30 Uhr und Dienstag 9 Uhr sind Unbekannte in einen Keller eines Hostels in der Straße "Am Waltenberg" eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Inneren und beschädigten circa 20 im Keller stehende Fahrräder. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell