POL-DU: Meiderich: Überfall auf 12-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Ein Autofahrer (23) hat am Dienstag (25. Oktober) gegen 7 Uhr beim Linksabbiegen von der Schauenstraße auf den Zubringer der A 40 eine entgegenkommende Opel-Fahrerin übersehen. Er stieß mit ihr zusammen. Die 27-Jährige verletzte sich und kam mit einen Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei der Überprüfung des 23 Jahre alten Unfallfahrers stieg den Be-amten Cannabis-Geruch in die ...

mehr