Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auf der Flucht nach Taschendiebstahl - 38-jährige Frau verstirbt bei Verkehrsunfall ++ Fußgängerin geht über Rot und wird angefahren ++ Sachbeschädigung durch Feuerlöscher ++

Rotenburg (ots)

Auf der Flucht nach Taschendiebstahl - 38-jährige Frau verstirbt bei Verkehrsunfall

Bremervörde. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 125 etwa in Höhe der Einmündung zum Alten Kirchweg sind am Donnerstagnachmittag eine 38-jährige, schwangere Frau als Beifahrerin eines Kleinwagens und ihr ungeborenes Kind getötet worden. Nach Angaben von Zeugen sei der Opel Corsa mit stark überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Wesermünder Straße in Richtung Bevern unterwegs gewesen. Wie sich später herausstellte, war dem folgenschweren Unfall gegen 15 Uhr ein Taschendiebstahl in einem Discounter an der Wesermünder Straße vorangegangen. Ein Mann hatte einer 82-jährigen Seniorin das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Der mutmaßliche, 32-jährige Täter und spätere Fahrer des Opel dürfte nach der Tat gemeinsam mit der 38-jährigen Komplizin vom Tatort geflüchtet sein. Bei der Fahrt über die Wesermünder Straße und auf der K 125 soll der Fahrer mehrere Verkehrsteilnehmer durch waghalsige Überholmanöver gefährdet haben. Auf der Kreisstraße verlor der 32-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im Straßengraben mit einem Baumstumpf. Beide Insassen waren während der Flucht nicht angeschnallt. Die Beifahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie wenig später in einem Krankenhaus verstarb. Auch ihr ungeborenes Kind konnte nicht gerettet werden. Der schwerverletzte Unfallverursacher wurde ebenfalls im Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bremervörder Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt des Geflüchteten gefährdet worden sind, sich unter Telefon 04761/9945-0 zu melden.

Fußgängerin geht über Rot und wird angefahren

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Burgstraße ist am Donnerstagvormittag eine 77-jährige Fußgängerin verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnisse sei die Seniorin gegen 9.30 Uhr bei Rotlicht über eine Fußgängerampel gegangen. Eine 20-jährige Autofahrerin habe nicht mehr rechtszeitig reagieren können. Sie streifte die Frau mit ihrem VW UP!, so dass sie zu Fall kam. Die 77-Jährige zog sich leichte Verletzungen an ihrem rechten Arm zu und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Sachbeschädigung durch Feuerlöscher

Rotenburg. Unbekannte haben am Donnerstagabend in einer Yogalounge an der Großen Straße den Inhalt eines Feuerlöschers im hinteren Bereich der Übungsräum versprüht und damit beträchtlichen Schaden angerichtet. Zu dem Vorfall ist es gegen 19.30 Uhr gekommen. Nach Angaben von Zeugen sollen drei männliche Jugendliche zuvor aus einem Park in Richtung der Lounge gegangen sein. Die Polizei bittet unter Telefon 04261/947-0 um weitere Hinweise.

Firmenfahrzeug aufgebrochen

Sottrum. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte auf dem Gelände der EWE an der Bremer Straße ein Firmenfahrzeug aufgebrochen. Sie schlugen die Heckscheibe des Opel Combo Van ein und nahmen das Werkzeug aus dem Fahrzeuginneren. Damit verschwanden sie in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell