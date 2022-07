POL-PDWIL: Widerstand und Beleidigung im Rahmen einer notwendigen Einweisung

Üxheim (ots) - Am 16.07.2022 gegen 11:19 Uhr kam es im Bereich der Landstraße 10 in der Gemarkung von Üxheim zum Brand einer etwa 300m² großen Wiesenfläche. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell kontrolliert und gelöscht werden. Weitere Hinweise zum Sachverhalt oder den möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven ...

