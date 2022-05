Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gullydeckel gegen Ladentür geschmissen + Rolladen beschädigt + VW angefahren

Friedberg (ots)

Butzbach: Gullydeckel gegen Ladentür geschmissen

Unbekannte warfen am Dienstag, 17. Mai, gegen 1.20 Uhr einen Gullideckel gegen die Tür eines Handyladens in der Weiseler Straße. Durch den Knall aufgeschreckt rannte der Ladenbetreiber aus dem hinteren Bereich des Ladens nach vorne, konnte aber keine Personen mehr sehen. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro. Eventuell besteht ein Zusammenhang mit einem Mann, den Zeugen weglaufen sahen. Er soll 170 bis 180 cm groß und dunkelhaarig sein und fuhr mit einem schwarzer 1er BMW schnell weg. Die Polizei in Butzbach bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Butzbach: Rolladen beschädigt

Etwa 500 Euro hoch ist der Schaden an einem Rolladen, den Unbekannte zwischen Samstag, 14. Mai, 15 Uhr und Montag, 9 Uhr, an einem Laden am Marktplatz hinterließen Die Polizei in Butzbach bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Rosbach: VW angefahren

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Dienstag, 10. April, zwischen 15 und 16 Uhr einen im Kreuzweg geparkten weißen VW. Anstatt sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.600 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

