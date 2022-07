POL-FR: Endingen: Tödlicher Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Freiburg (ots) - Weil die Sattelhalterung brach, ist am Mittwochmorgen, 27.07.2022, gegen 06:45 Uhr, ein 35 Jahre alter Fahrradfahrer in der Schulhausstraße in Bad Säckingen gestürzt. Er hatte deshalb bei einer Bergabfahrt die Kontrolle verloren. Der Radler zog sich leichte Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. ...

mehr