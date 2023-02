POL-IZ: 230221.2 Krempermoor: Einbruch in Firmenwagen

Itzehoe (ots) - Am Freitagmittag hat ein Unbekannter das Portemonnaie einer 83-Jährigen in Itzehoe entwendet. Im Anschluss hob dieser zudem Geld von ihrem Konto ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 11:55 Uhr besuchte die Itzehoerin den ALDI-Markt am Langen Peter. Ihr Portemonnaie verwahrte sie währenddessen in einem Einkaufsbeutel in ihrer Hand. An der Kasse ...

mehr