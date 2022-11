POL-PDKL: Alleinunfall

Polizeidirektion Kaiserslautern

Herschweiler-Pettersheim (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der L350 zwischen Herrschweiler-Pettersheim und Konken zu einem Alleinunfall. Der 22-Jährige Fahrzeugführer verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit seinem 5er BMW in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich. Letztlich kam er auf dem Dach liegend zum Stehen. Die beiden Insassen konnten eigenständig aus dem Fahrzeug gelangen und blieben zum Glück unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 15000,-EUR.|pikus

