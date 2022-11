Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Gartenschuppen

Reichweiler (ots)

In der Nacht von Freitag, den 04.11.2022, auf Samstag, den 05.11.2022, kam es in der Bangertstraße zu zwei Diebstählen aus Gartenschuppen. Hierbei wurde von bisher unbekannten Personen zwei Grundstücke betreten und anschließend mehrere Gartengeräte aus den beiden Schuppen entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei Kusel sich unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

