Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Abwesenheit des Wohnungsinhabers genutzt

Altenglan (ots)

In der Nacht auf Donnerstag dringen bislang unbekannte Person/-en in ein Einfamilienhaus in der Moorstraße ein. Die Täter nutzen die Abwesenheit des Bewohners und verschaffen sich Zutritt zu dem Anwesen. Es wurden mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld entwendet. Dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum 21.00 bis 13.00h verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter Tel. 06381/919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus

