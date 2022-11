Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motocross-Maschine entwendet

Dunzweiler (ots)

Im Zeitraum von Samstag- auf Montagmittag wurde in der Hauptstraße ein Motocross-Motorrad entwendet. Die Maschine der Marke KTM SX125 (Farbe: orange/schwarz) stand im Tatzeitraum in einer verschlossenen Garage. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell nicht vor. Der Schaden wird auf ca. 5000EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Tel. 06373/822-0 oder per Mail: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell