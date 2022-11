POL-PDKL: Abschlusskontrolle Tuningsaison

Alsenz (ots) - Am 30.10.2022 gegen 15.00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 48 in Höhe von Alsenz zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Hierbei überholte der Fahrer eines schwarzen BMW einen in Richtung Alsenz fahrenden PKW. Bei diesem Überholvorgang soll der bislang unbekannte Geschädigte gefährdet worden sein. Zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht. ...

