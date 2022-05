Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Messerangriff

Aachen (ots)

Am vergangenen Montag (02.05.22) gegen 14 Uhr kam es vor dem Hostel in der Mauerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 29-jähriger Niederländer wurde dabei auf offener Straße durch ein Messer verletzt und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Mehrere an der Bushaltestelle wartende Passanten verständigten die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß über die Mauerstraße.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die den Ablauf der Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter oder dessen Fluchtrichtung abgeben können. Insbesondere suchen die Ermittler einen etwa 20 Jahre alten Zeugen, der andere Passanten aufforderte die Polizei zu verständigen und kurz darauf in einen Bus in Richtung Klinikum stieg. Alle Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am).

