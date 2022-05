Polizei Aachen

POL-AC: Bewaffneter Überfall auf Taxifahrer

Eschweiler (ots)

Ein maskierter Täter hat heute Nacht gegen 3 Uhr einen Taxifahrer am Reigate & Banstead Platz überfallen. Der Mann hatte zunächst an die Fensterscheibe des Wagens geklopft und den Fahrer kurz danach mit einer Schusswaffe bedroht, nachdem dieser die Türe geöffnet hatte. Anschließend riss er das Portemonnaie des Opfers an sich und flüchtete über den Tunnelweg in unbekannte Richtung.

Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und ca. 80 kg schwer. Er war bekleidet mit einer grauen Sweatjacke, einer schwarzen Jeans und einem schwarzen Rucksack. Er trug schwarze Handschuhe, eine Sonnenbrille und hatte ein schwarzes Tuch vor dem Mund.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität des Täters oder dessen Fluchtrichtung abgeben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0241/9577-33301 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

