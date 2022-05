POL-AC: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Aachen: Einsatz wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in der StädteRegion Aachen

Eifelregion (ots) - Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat am vergangenen Wochenende Kontrollen in der Eifel durchgeführt. Elf Motorradfahrer verstießen am Samstag gegen das Streckenverbot auf der L 128 und mussten ein Verwarngeld zahlen. Bei den Geschwindigkeitskontrollen in Simmerath und auf der B 266 wurden insgesamt knapp 500 Fahrzeuge gemessen. 32 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell unterwegs. 27 kamen mit ...

