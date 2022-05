Polizei Aachen

POL-AC: Radfahrer bei Unfall verletzt

Roetgen (ots)

Am vergangenen Samstag (30.04.22, 11.45 Uhr) kam es auf der Bundestraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 57-jährige Autofahrer war auf der Jennepeterstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Bundesstraße einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall mit dem von rechts kommenden 71-jährigen Radfahrer, der die Bundesstraße in Richtung Konzen befuhr. Er wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (am)

