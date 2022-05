Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat am vergangenen Wochenende Kontrollen in der Eifel durchgeführt. Elf Motorradfahrer verstießen am Samstag gegen das Streckenverbot auf der L 128 und mussten ein Verwarngeld zahlen. Bei den Geschwindigkeitskontrollen in Simmerath und auf der B 266 wurden insgesamt knapp 500 Fahrzeuge gemessen. 32 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell unterwegs. 27 kamen mit einem Verwarngeld davon, die übrigen fünf müssen mit einem Bußgeld rechnen. (am)

