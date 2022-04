Polizei Düren

POL-DN: Nach Brand und Vandalismus auf Abenteuerspielplatz Zeugen gesucht

Düren (ots)

Düren - Die Polizei Düren bittet, im Rahmen eines aktuell laufenden Einsatzes, um Zeugenhinweise. Anlass sind Vandalismus und ein Brand auf einem Abenteuerspielplatz.

Gegen 13:48 Uhr gingen die ersten Hinweise auf eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einem Abenteuerspielplatz an der Heinrich-Dauer-Straße in Düren, sowohl bei der Kreisleitstelle als auch bei der Leitstelle der Polizei Düren ein. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte am Einsatzort konnte festgestellt werden, dass ein dort errichtetes Holzpiratenschiff / Klettergerüst in Vollbrand stand. Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht wurde, stellten die eingesetzten Kräfte darüber hinaus fest, dass auch ein auf dem Gelände befindliches Toilettenhäuschen offensichtlich mutwillig beschädigt worden war. Aktuell (29.04.2022, 14:35 Uhr) laufen noch die ersten Maßnahmen der Tatortaufnahme und der qualifizierten Spurensuche. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht zu beziffern.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei aufmerksame Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen in Verbindung mit dem geschilderten Geschehen gemacht haben, ihre Erkenntnisse der Leitstelle der Polizei unter 02421-9496425 mitzuteilen.

